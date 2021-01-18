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Güney Kıbrıs’ta 5 yeni can kaybı, 162 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 5 yeni can kaybı oldu, 162 yeni vaka tespit edildi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 20:00
Güney Kıbrıs’ta 5 yeni can kaybı, 162 yeni vaka
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 5 yeni can kaybı oldu, 162 yeni vaka tespit edildi.

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Rum Sağlık Bakanlığı, ölenlerin 91, 89 ve 79 yaşlarındaki 3 erkek ile, 92 ve 88 yaşlarındaki iki kadın olduklarını bildirdi. Hastanelerde tedavi gören 199 kişiden 55’inin durumunun ciddiyetini koruduğu da kaydedildi.

Son ölümlerle birlikte, Güney Kıbrıs’ta salgının başlamasından bu yana yaşanan toplam can kaybı 175’e yükseldi.

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Son Güncelleme: 18.01.2021 21:10
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGüney Kıbrıs
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