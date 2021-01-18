Güney Kıbrıs’ta 5 yeni can kaybı, 162 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 5 yeni can kaybı oldu, 162 yeni vaka tespit edildi.
Son ölümlerle birlikte, Güney Kıbrıs’ta salgının başlamasından bu yana yaşanan toplam can kaybı 175’e yükseldi.
Son Güncelleme: 18.01.2021 21:10
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 5 yeni can kaybı oldu, 162 yeni vaka tespit edildi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 5 yeni can kaybı oldu, 162 yeni vaka tespit edildi.
Son ölümlerle birlikte, Güney Kıbrıs’ta salgının başlamasından bu yana yaşanan toplam can kaybı 175’e yükseldi.