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Güney Kıbrıs’ta 5-11 yaş arası çocukların korona virüse karşı aşılanmasına başlanıyor

Güney Kıbrıs’ta, korona virüs pandemisiyle mücadele çerçevesinde, 5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanmasına başlanıyor.

10 Aralık 2021 Cuma 15:00
Güney Kıbrıs’ta 5-11 yaş arası çocukların korona virüse karşı aşılanmasına başlanıyor

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hristina Yannaki, bugün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın 5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanmasına başlanması kararı aldığını ifade etti.
Pfizer’in çocuklar için olan aşılarının 13 Aralık Pazartesi günü teslim alınacağını dile getiren Yannaki, Güney Kıbrıs’ın bu aşıları alan ilk Avrupa ülkesi olacağını da ifade etti.

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Çocuklara uygulanacak olan dozajın yetişkinlerden farklı olacağını ve bunun 30 mg yerine 5-11 yaş arasındaki çocuklar için 10 mg olacağını ifade eden Yannaki, aşılamanın 16 veya 20 Aralık’ta başlayacağını söyledi.
Basın toplantısında, Bakanlığı bu kararı almaya sevk eden sebeplere de değinen ve 5 Aralık 2021 tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta 0-18 yaş arası 29 bin 530 çocuğun Covid-19 enfeksiyonuna yakalandığını ifade eden Yannaki, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre, 5-11 yaş arasındaki çocukların aşılanmasının hastalığın tüm nüfusa bulaşmasını azaltabileceğini sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 10.12.2021 16:20
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