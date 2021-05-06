Güney Kıbrıs’ta 460 yeni vaka, 1 yeni can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 42 bin 232 test neticesinde 460 yeni vaka belirlendi 70 yaşındaki erkek bir hasta vda yaşamını kaybetti.
Tedavisi süren 247 kişiden 63’ünün durumunun ağır olduğu da kaydedildi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 42 bin 232 test neticesinde 460 yeni vaka belirlendi 70 yaşındaki erkek bir hasta vda yaşamını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 42 bin 232 test neticesinde 460 yeni vaka belirlendi 70 yaşındaki erkek bir hasta vda yaşamını kaybetti.
Tedavisi süren 247 kişiden 63’ünün durumunun ağır olduğu da kaydedildi.