Güney Kıbrıs’ta 431 yeni vaka, 1 yeni can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 43 bin 177 test sonucunda 431 yeni Covid-19 tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti.
Tedavi gören 185 kişiden 36'sının durumunun ciddi olduğu belirtildi
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 43 bin 177 test sonucunda 431 yeni Covid-19 tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 43 bin 177 test sonucunda 431 yeni Covid-19 tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti.
Tedavi gören 185 kişiden 36'sının durumunun ciddi olduğu belirtildi