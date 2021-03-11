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Güney Kıbrıs’ta 431 yeni vaka, 1 yeni can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 43 bin 177 test sonucunda 431 yeni Covid-19 tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti.

11 Mart 2021 Perşembe 19:45
Güney Kıbrıs’ta 431 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 43 bin 177 test sonucunda 431 yeni Covid-19 tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti.

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Hayatını kaybedenlerin sayısı 236'ya, toplam vaka sayısı ise 38 bin 496'ya yükseldi.

Tedavi gören 185 kişiden 36'sının durumunun ciddi olduğu belirtildi

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Son Güncelleme: 11.03.2021 20:49
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