Güney Kıbrıs’ta 4 can kaybı, 324 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 56 bin 420 test neticesinde 324 yeni vaka belirlendi, 4 kişi de hayatını kaybetti.
Güney’de toplam vaka sayısı 68 bin 766, ölü sayısı ise 332’ye yükseldi.
Son Güncelleme: 07.05.2021 21:40
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 56 bin 420 test neticesinde 324 yeni vaka belirlendi, 4 kişi de hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 56 bin 420 test neticesinde 324 yeni vaka belirlendi, 4 kişi de hayatını kaybetti.
Güney’de toplam vaka sayısı 68 bin 766, ölü sayısı ise 332’ye yükseldi.