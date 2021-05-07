Güney Kıbrıs’ta 4 can kaybı, 324 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 56 bin 420 test neticesinde 324 yeni vaka belirlendi, 4 kişi de hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 69, 67 ve 76 yaşlarındaki 3 erkek hastanın aşı olmadığı; hayatını kaybeden 72 yaşındaki erkek hastanın ise birinci doz aşı olduğu da ifade edildi.

Güney’de toplam vaka sayısı 68 bin 766, ölü sayısı ise 332’ye yükseldi.