Güney Kıbrıs’ta 3’üncü doz aşılama bugün itibarıyla başlıyor

Filelefheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün 3’üncü doz aşılama sürecine yeşil ışık yakmasıyla, sürecin bugün itibarıyla 65 yaş üzeri için başlayacağını yazdı.

Gazete bilim grubunun tavsiyesi üzerine 3’üncü doz aşılamanın şu anda 65 yaş üzeri kişilere, huzurevlerinde kalanlara ve sağlık personeline yapılacağını belirtti.

Habere göre 3’üncü doz aşı, ikinci doz aşılarından bu yana altı ayı dolduran kişilere yapılacak.

Aşılama programının gerçekleştirileceği yöntemin ayrıntılarının ise ileriki günlerde açıklanacağını belirten gazete, ilk aşılamanın bugün Güney Lefkoşa’daki bir huzurevinde başlayacağını, ileriki günlerde de diğer huzurevlerinde ve tüm bölgelerde yaşlıların kaldıkları yerlerde devam edeceğini yazdı.

Alithia gazetesi, ilgili haberi “65 Yaş Üzeri Kişilerin 3’üncü Dozuyla Aşılama Başlıyor” başlığıyla aktarırken Rum Bakanlar Kurulu’nun dün ayrıca; akademik kurumların, sınıfların 3/2 kapasite temelinde, öğrencilerin doğal katılımlarıyla açılmasına, öğrencilerden, akademisyenlerden ve diğer personelden “safepass” istenmesine de karar verdiğini belirtti.

Habere göre, Rum Bakanlar Kurulu, mevcut tedbirlerin 22 Eylül tarihine kadar uzatılmasına da karar verdi.

Haravgi gazetesi, ilgili haberi “Bakanlar Kurulu Tarafından Belirli Gruplara Üçüncü Doz Aşılamayı Onayladı” başlığıyla aktardı.

Politis gazetesi ise “Günden Güne Üçüncü Doz Aşılama” başlığını kullandı.