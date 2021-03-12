Güney Kıbrıs’ta 383 vaka, 2 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 57 bin 337 test neticesinde 383 yeni Covid-19 vakası belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.
Hastanelede tedavisi süren 195 hastadan 36’sının durumunun ciddi olduğu da belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 57 bin 337 test neticesinde 383 yeni Covid-19 vakası belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 57 bin 337 test neticesinde 383 yeni Covid-19 vakası belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.
Hastanelede tedavisi süren 195 hastadan 36’sının durumunun ciddi olduğu da belirtildi.