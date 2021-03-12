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Güney Kıbrıs’ta 383 vaka, 2 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 57 bin 337 test neticesinde 383 yeni Covid-19 vakası belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.

12 Mart 2021 Cuma 20:15
Güney Kıbrıs’ta 383 vaka, 2 can kaybı
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 57 bin 337 test neticesinde 383 yeni Covid-19 vakası belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.

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Güneyde ölü sayısı 238'e, vaka sayısı ise 38 bin 879’a yükseldi. Bugün ölenlerin 69 ve 70 yaşlarındaki iki erkek olduğu açıklandı.

Hastanelede tedavisi süren 195 hastadan 36’sının durumunun ciddi olduğu da belirtildi.

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Son Güncelleme: 12.03.2021 21:23
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