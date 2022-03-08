Güney Kıbrıs’ta 3695 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında şu anda 120 hastanın hastanelerde tedavi gördüğü ve bunlardan 23’ünün durumunun kritik olduğu kaydedildi.
08 Mart 2022 Salı 20:15
Son Güncelleme: 08.03.2022 21:44
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 133 bin 874 test sonucunda 3 bin 695 yeni Covid-19 vakası saptandığı ve 5 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında şu anda 120 hastanın hastanelerde tedavi gördüğü ve bunlardan 23’ünün durumunun kritik olduğu kaydedildi.