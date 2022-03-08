Güney Kıbrıs’ta 3695 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında şu anda 120 hastanın hastanelerde tedavi gördüğü ve bunlardan 23’ünün durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar toplam 338 bin 517 vaka tespit edilmiş olurken, toplam van kaybı da 883’e yükseldi.