Güney Kıbrıs’ta 365 yeni vaka, 1 yeni can kaybı

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 42 bin 993’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 246'ya yükseldi.
Öte yandan tedavisi süren 222 hastanın 50'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 36 bin 702 test sonucunda 365 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi, 1 yeni can kaybı yaşandı.
Rum kesiminde toplam vaka sayısı 42 bin 993’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 246'ya yükseldi.
Öte yandan tedavisi süren 222 hastanın 50'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.