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Güney Kıbrıs’ta 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güney Kıbrıs’ta, Rum Narkotikle Mücadele Birimi’nin dün gerçekleştirdiği iki ayrı operasyon sonucunda toplam 32 kilo hint keneviri ele geçirilirken, 32 ve 37 yaşlarında iki kişinin tutuklandığı haber verildi.

13 Nisan 2021 Salı 11:45
Güney Kıbrıs’ta 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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32 yaşındaki ilk zanlının dün sabah 10.30 sıralarında yurt dışından Larnaka havalimanına geldiğini ve bagajında yapılan aramada 128 naylon poşet içerisinde toplam 27 kilo ağırlığında hint keneviri ele geçirildiğini duyuran Rum haber kaynakları, şahsın polis tarafından gözaltına alındığını kaydetti.
İkinci olayda ise, bir ihbarı değerlendiren Rum polisinin, dün sabah Baf’ta 37 yaşındaki bir kişinin kullandığı aracı durduğunu ve araçta 2 paket içerisinde 5 kilo hint keneviri ele geçirildiği belirtilirken, 37 yaşındaki kişinin de tutuklandığı ve gözaltına alındığı ifade edildi.

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Son Güncelleme: 13.04.2021 12:28
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs NarkotikGüney Kıbrıs Uyuşturucu
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