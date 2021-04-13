Güney Kıbrıs’ta 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi

32 yaşındaki ilk zanlının dün sabah 10.30 sıralarında yurt dışından Larnaka havalimanına geldiğini ve bagajında yapılan aramada 128 naylon poşet içerisinde toplam 27 kilo ağırlığında hint keneviri ele geçirildiğini duyuran Rum haber kaynakları, şahsın polis tarafından gözaltına alındığını kaydetti.

İkinci olayda ise, bir ihbarı değerlendiren Rum polisinin, dün sabah Baf’ta 37 yaşındaki bir kişinin kullandığı aracı durduğunu ve araçta 2 paket içerisinde 5 kilo hint keneviri ele geçirildiği belirtilirken, 37 yaşındaki kişinin de tutuklandığı ve gözaltına alındığı ifade edildi.



