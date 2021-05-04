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Güney Kıbrıs’ta 30'lu yaş grubu aşılanacak

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 aşısı olma sırasının 30’lu yaşlara geldiği bildirildi.

04 Mayıs 2021 Salı 13:00
Güney Kıbrıs’ta 30'lu yaş grubu aşılanacak
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Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın ulusal aşı planına göre 30-38 yaş aralığında olan kişilerin kısa bir süre içerisinde aşılanmaya başlayacağını yazdı.

Haberde, hedefin Mayıs sonuna kadar önemli bir yüzdeliğin aşılanması olduğu; Temmuz sonuna kadar da en azından ilk doz aşısını yaptıran kişi sayısı oranının yüzde 60’tan fazla olması için çalışmaların hızla ilerlediği belirtildi.

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ÖLÜM SAYISINDA REKOR KIRILDI

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta 24 saat içerisinde Covid-19 nedeniyle en fazla ölen kişi sayısının dün kayıtlara geçtiğini yazdı.

Haberde, dün açıklanan verilere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 481 yeni vakanın saptandığı; toplam ölüm sayısının 321’e, toplam vaka sayısının da 66 bin 911’e ulaştığı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 04.05.2021 14:16
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Aşılama
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