Güney Kıbrıs’ta 3 noktada yangın

Rum haber kaynaklarına göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu bir dönemde Limasol ve Lefkoşa’da üç ayrı noktada yangın çıktı. İlk yangın Lefkoşa-Limasol ana yolunda, Vali Plajı diye bilinen noktada başladı.

Seyir halindeki bir araçta başlayıp yol kenarındaki kuru otlara sıçrayarak yayılan yangın nedeniyle yol, trafiğe kapandı. Yangına 6 itfaiye aracı ve 2 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Yangının devam ettiği bölgede münferit konutlar bulunduğu ve alevlerin evlere ulaşmaması için çaba harcandığı bildirildi.

İkinci yangın Lefkoşa bölgesinde Analionda köyü yakınlarında kuru otların tutuşmasıyla çıktı. Yangına 5 itfaiye aracı ile bir yangın söndürme uçağı müdahale ediyor.

Üçüncü yangın ise “Dohni” (Taşkent)- Kalavaş köyleri arasında, kuru otların alev almasıyla çıktı. Yangına 3 itfaiye aracı, ikisi İngiliz Üsleri’ne biri Rum Orman Dairesi’ne ait üç yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.