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Güney Kıbrıs’ta 3 noktada yangın

Güney Kıbrıs’ta öğle saatlerinde 3 cephede yangın çıktı, Rum yetkililer alarma girdi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:00
Güney Kıbrıs’ta 3 noktada yangın

Rum haber kaynaklarına göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu bir dönemde Limasol ve Lefkoşa’da üç ayrı noktada yangın çıktı. İlk yangın Lefkoşa-Limasol ana yolunda, Vali Plajı diye bilinen noktada başladı.

Seyir halindeki bir araçta başlayıp yol kenarındaki kuru otlara sıçrayarak yayılan yangın nedeniyle yol, trafiğe kapandı. Yangına 6 itfaiye aracı ve 2 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Yangının devam ettiği bölgede münferit konutlar bulunduğu ve alevlerin evlere ulaşmaması için çaba harcandığı bildirildi.

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İkinci yangın Lefkoşa bölgesinde Analionda köyü yakınlarında kuru otların tutuşmasıyla çıktı. Yangına 5 itfaiye aracı ile bir yangın söndürme uçağı müdahale ediyor.

Üçüncü yangın ise “Dohni” (Taşkent)- Kalavaş köyleri arasında, kuru otların alev almasıyla çıktı. Yangına 3 itfaiye aracı, ikisi İngiliz Üsleri’ne biri Rum Orman Dairesi’ne ait üç yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. 

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Son Güncelleme: 28.07.2021 15:58
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