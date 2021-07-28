Güney Kıbrıs’ta 3 noktada yangın

Rum haber kaynaklarına göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu bir dönemde Limasol ve Lefkoşa’da üç ayrı noktada yangın çıktı. İlk yangın Lefkoşa-Limasol ana yolunda, Vali Plajı diye bilinen noktada başladı.
Seyir halindeki bir araçta başlayıp yol kenarındaki kuru otlara sıçrayarak yayılan yangın nedeniyle yol, trafiğe kapandı. Yangına 6 itfaiye aracı ve 2 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Yangının devam ettiği bölgede münferit konutlar bulunduğu ve alevlerin evlere ulaşmaması için çaba harcandığı bildirildi.
Üçüncü yangın ise “Dohni” (Taşkent)- Kalavaş köyleri arasında, kuru otların alev almasıyla çıktı. Yangına 3 itfaiye aracı, ikisi İngiliz Üsleri’ne biri Rum Orman Dairesi’ne ait üç yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.