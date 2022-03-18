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Güney Kıbrıs’ta 3 bin 859 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 99 bin 636  test sonucunda 3 bin 859 yeni vakaya rastlandı. 

18 Mart 2022 Cuma 21:00
Güney Kıbrıs’ta 3 bin 859 yeni vaka

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Rum Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 370 bin 311'e ulaştığını, yeni can kaybı kaydedilmediği için toplam can kayıplarının 910'da kaldığını açıkladı. 
Tedavi görmekte olan hasta sayısının, 20'sinin durumu ciddi olmak üzere 114 olduğu kaydedildi.

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Son Güncelleme: 18.03.2022 23:19
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