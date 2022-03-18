Güney Kıbrıs’ta 3 bin 859 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 370 bin 311'e ulaştığını, yeni can kaybı kaydedilmediği için toplam can kayıplarının 910'da kaldığını açıkladı.Tedavi görmekte olan hasta sayısının, 20'sinin durumu ciddi olmak üzere 114 olduğu kaydedildi.