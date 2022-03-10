Güney Kıbrıs’ta 3 bin 473 yeni vaka

Güneydek, haber kaynaklarına göre Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 344 bin 856, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 889'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin 54 ve 85 yaşlarında iki kadın ile 89 yaşında bir erkek olduğu belirtildi. Tedavisi süren 113 kişinin 22'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.