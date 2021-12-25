Güney Kıbrıs’ta 268 yeni vaka, 1 van kaybı

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 16 bin 231 test yapıldığını; 268 yeni vaka saptandığını ve 76 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güneyde toplam vaka sayısı 149 bin 848’e, ölenlerin sayısı ise 628’e yükseldi. Tedavisi hastanede devam eden 157 hastadan 63’ünün de durumunun kritik olduğu belirtildi.