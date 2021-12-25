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Güney Kıbrıs’ta 268 yeni vaka, 1 van kaybı

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 16 bin 231 test yapıldığını; 268 yeni vaka saptandığını ve 76 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 21:00
Güney Kıbrıs’ta 268 yeni vaka, 1 van kaybı

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 16 bin 231 test yapıldığını; 268 yeni vaka saptandığını ve 76 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Güneyde toplam vaka sayısı 149 bin 848’e, ölenlerin sayısı ise 628’e yükseldi. Tedavisi hastanede devam eden 157 hastadan 63’ünün de durumunun kritik olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 25.12.2021 23:49
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