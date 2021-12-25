Güney Kıbrıs’ta 268 yeni vaka, 1 van kaybı

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 16 bin 231 test yapıldığını; 268 yeni vaka saptandığını ve 76 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.
25 Aralık 2021 Cumartesi 21:00
Son Güncelleme: 25.12.2021 23:49
Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 16 bin 231 test yapıldığını; 268 yeni vaka saptandığını ve 76 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 16 bin 231 test yapıldığını; 268 yeni vaka saptandığını ve 76 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.