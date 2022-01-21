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Güney Kıbrıs’ta 2024 yılı Mayıs ayına kadar yerel seçim yapılmayacak

Rum Meclisi’nin dün, 2024 yılının Mayıs ayına kadar yerel seçim yapılmamasını öngören yasa tasarısını onayladığı bildirildi.

21 Ocak 2022 Cuma 12:15
Güney Kıbrıs’ta 2024 yılı Mayıs ayına kadar yerel seçim yapılmayacak

Alithia gazetesi, onaylanan yasa tasarısına göre 2024 yılına kadar belediye başkanlığı veya muhtarlıklarda boş kadro oluşması halinde, ara seçim yapılmayacağını ve başkan yardımcısı veya muhtar yardımcısının bu görevi vekaleten sürdüreceğini yazdı.
Haberde, söz konusu yasa tasarısının Rum İçişleri Bakanlığı tarafından, yerel yönetimdeki reformların oylanabilmesi için hazırlandığı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 21.01.2022 14:55
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