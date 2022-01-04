Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında, 2 binden fazla düzensiz göçmen sınırdışı edildi

Güney Kıbrıs’ta, 2021 yılında, 2 binden fazla düzensiz göçmenin ülkeden sınır dışı edildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu’nun, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamaya dayanarak 2021 yılında, Güney Kıbrıs’tan 2 bin 320 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini yazdı.

Habere göre Andreu yaptğı açıklamada, 2018 yılında 695; 2019’da 417; 2020’de bin 272 düzensiz göçmenin Güney Kıbrıs’tan sınır dışı edildiğini, 2021’de ise bu rakamın 2 bin 320’ye ulaştığını ifade etti.