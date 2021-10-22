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Güney Kıbrıs’ta 200 bin kişi fakirlik sınırını geçti

Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 24’ünün fakirlik sınırı altında yaşadıkları belirtildi.

22 Ekim 2021 Cuma 12:15
Güney Kıbrıs’ta 200 bin kişi fakirlik sınırını geçti

Haravgi gazetesi: “200 Bin Kişi Fakirlik Eşiğini Geçti” başlığı altında verdiği haberinde, “Kıbrıs Fakirlikle Mücadele Ağı” tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ta toplam nüfusun yüzde 24’ünün fakirlik sınırı altında yaşadığının açıklandığını yazdı.
Habere göre söz konusu açıklamada, yaklaşık 200 bin kişinin fakirlik sınırı veya altında yaşamakta oldukları vurgulanırken, bu durumun en önemli sebepleri arasında “toplu iş sözleşmelerinin ve asgari ücretin çiğnenmesi, Korona virüs salgını” gösterildi.

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Son Güncelleme: 22.10.2021 13:06
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