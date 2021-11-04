Güney Kıbrıs’ta 2 yaşındaki bir çocuğu nadir görülen virüsten hayatını kaybetti

Çocuğun geçen cumartesi günü ateşinin çıkmasının ardından Makarios Hastanesi’ne yatırıldığını ve durumunun gittikçe kötüleştiğini yazan Haravgi gazetesi, çocukta dünyada oldukça nadir görülen ve 3 yaş altı çocuklarda rastlanan “HHV 6” isimli bir virüsün neden olduğu komplikasyonlar ortaya çıktığını ve “viral ensefalit” yüzünden hayatını kaybettiğini ifade etti.

Rum tarafında hayatını kaybeden çocuğun, bu virüse bağlı olarak dünyada hayatını kaybeden 3’üncü çocuk olduğunu vurgulayan gazete, çocuğun bu virüsten dolayı hayatını kaybettiğini İsrail’den bir doktorun da doğruladığını ekledi.

