banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor
Karşıyaka’da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Karşıyaka’da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
“Asgari ücret açlık sınırının 471 TL altında”
“Asgari ücret açlık sınırının 471...
Ekmeğe zam yolda...
Ekmeğe zam yolda...
Ankara ile ilişkiler tatsızlaşıyor!
Ankara ile ilişkiler tatsızlaşıyor!
banner404
Flaş Haber
Ekmeğe zam yolda...
Kapat

Güney Kıbrıs’ta 1584 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 nedeniyle bugün bir kişi hayatını kaybederken 1584 de yeni vaka saptandı.

07 Mart 2022 Pazartesi 21:00
Güney Kıbrıs’ta 1584 yeni vaka

Ölen kişinin 67 yaşında bir erkek olduğu ve toplam ölü sayısının 878’e, vaka sayısının ise 334 bin 882’ye yükseldiği açıklandı.

banner341
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 46 bin 66 PCR ve hızlı test sonucunda 1584 vaka saptandı.

Hastanede tedavisi süren 129 hastadan 27’sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 07.03.2022 23:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta 1,730 yeni vaka, 2 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs'ta 1,730 yeni vaka, 2 yeni can kaybı
Güney'de Covİd'den 2 ölü 1834 yeni vaka
Güney'de Covİd'den 2 ölü 1834 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 4 ölü, 2 bin 114 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 4 ölü, 2 bin 114 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2046 yeni vaka, 2 ölüm
Güney Kıbrıs’ta 2046 yeni vaka, 2 ölüm
Güney Kıbrıs’ta 2 yeni can kaybı, 2,109 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2 yeni can kaybı, 2,109 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 1 ölü, 1986 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 1 ölü, 1986 yeni vaka
Tahıl eksikliği ihtimaline karşın önlemler gündemde
Tahıl eksikliği ihtimaline karşın önlemler gündemde
Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı, 2 bin 356 yeni vaka...
Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı, 2 bin 356 yeni vaka...
Güney Kıbrıs hava sahası da Rus uçaklarına kapandı
Güney Kıbrıs hava sahası da Rus uçaklarına kapandı
Güney'de 2 ölü, 1387 yeni vaka
Güney'de 2 ölü, 1387 yeni vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim