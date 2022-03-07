Güney Kıbrıs’ta 1584 yeni vaka

Ölen kişinin 67 yaşında bir erkek olduğu ve toplam ölü sayısının 878’e, vaka sayısının ise 334 bin 882’ye yükseldiği açıklandı.
Hastanede tedavisi süren 129 hastadan 27’sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Son Güncelleme: 07.03.2022 23:25
Güney Kıbrıs’ta Covid-19 nedeniyle bugün bir kişi hayatını kaybederken 1584 de yeni vaka saptandı.
Ölen kişinin 67 yaşında bir erkek olduğu ve toplam ölü sayısının 878’e, vaka sayısının ise 334 bin 882’ye yükseldiği açıklandı.
Hastanede tedavisi süren 129 hastadan 27’sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.