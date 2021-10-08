Güney Kıbrıs’ta 144 yeni Covid-19 vakası saptandı

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre toplam vaka sayısı 121 bin 136’ya yükseldi. Tedavisi hastanede devam eden 64 hastadan 20’sinin de durumunun kritik olduğu belirtildi.
08 Ekim 2021 Cuma 20:30
Son Güncelleme: 08.10.2021 21:00
Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde 55 bin 413 test yapıldığı ve 144 yeni Covid-19 vakası saptandığını açıklandı. Güneyde bugün hayatını kaybeden olmadı.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre toplam vaka sayısı 121 bin 136’ya yükseldi. Tedavisi hastanede devam eden 64 hastadan 20’sinin de durumunun kritik olduğu belirtildi.