Güney Kıbrıs’ta 142 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 142 yeni koronavirüs vakası saptandı.
Rum Sağlık Bakanlığı bugün yapılan 46 bin 145 test sonucunda saptananlar ile toplam vaka sayısının 121 bin 842'ye ulaştığını açıkladı.
Son Güncelleme: 13.10.2021 22:09
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 142 yeni koronavirüs vakası saptandı.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 142 yeni koronavirüs vakası saptandı.
Rum Sağlık Bakanlığı bugün yapılan 46 bin 145 test sonucunda saptananlar ile toplam vaka sayısının 121 bin 842'ye ulaştığını açıkladı.