Güney Kıbrıs’ta 142 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 142 yeni koronavirüs vakası saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı bugün yapılan 46 bin 145 test sonucunda saptananlar ile toplam vaka sayısının 121 bin 842'ye ulaştığını açıkladı.



25'i ağır olmak üzere 63 kişinin tedavi altında olduğu belirtildi.