banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet güvenoyu aldı
Hükümet güvenoyu aldı
Güngör çöplüğündeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Yangın yer yer sürüyor
KKTC 38 yaşında…
KKTC 38 yaşında
Ünal Üstel’in biletini kimler kesti!
Ünal Üstel’in biletini kimler kesti!
banner404

Güney Kıbrıs’ta 12 polis açığa alındı

Güney Kıbrıs’ta, amaçları İtalya’ya gitmek olan ancak denizdeki olumsuz hava koşullarından dolayı geçtiğimiz günlerde Aşağı Baf Limanı’na giden mültecileri taşıyan teknenin, Perşembe akşamı mülteciler tarafından limandan kaçırılması ve denize açılması nedeniyle 12 polis memurunun açığa alındığı haber verildi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 14:45
Güney Kıbrıs’ta 12 polis açığa alındı

Güney Kıbrıs Polis Genel Müdürü’nün kararıyla 12 polis memurunun açığa alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, polis memurlarının, tekenin limandan kaçmasının zamanında önlenememesine yol açan hatalar veya ihmallerden sorumlu tutulduklarını belirtti.
Baf Polis Karakolundan 11, Liman Polisinden de bir kişinin açığa alındığını yazan gazete, içerisinde 61 Suriyeli ve Lübnanlı mültecinin bulunduğu teknenin halatının nasıl çözüldüğü ve teknenin nasıl serbest bırakıldığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirtti.
Herkesin söz konusu halatların ne kadar sert olduğunu bildiğini, dolayısıyla mültecilerin yanında bıçak olduğunun düşünüldüğünü kaydeden gazete, bunun, Rum Yönetimi topraklarına yasa dışı şekilde giriş yapan yabancı uyruklularla ilgili soruşturma altındaki bir dava açısından kabul edilemez olduğuna işaret etti.
Öte yandan disiplin ve görev aşamasında dün yaşanan gelişmelerden önce, konunun Güney Kıbrıs açısından kapanmış göründüğünü belirten gazete, limandan ayrılan teknenin Perşembe gecesi Baf’ın sekiz deniz mili açığında tespit edildiğini ancak mültecilerin Güney Kıbrıs’a dönmek konusunda ikna olmamış göründüklerini belirtti.
Mültecilerin İtalya’ya doğru devam edeceklerini söylediklerini ve Rum makamlarının önerdiği hiçbir çözümü kabul etmediğini yazan gazete, bunun üzerine Liman Polisinin mültecilere yiyecek ve giyecek ikmali yaparak “Kıbrıs karasularından” çıkana kadar tekneyi takip ettiğini ekledi.


İÇİŞLERİ BAKANINDAN SİYASİ SIĞINMA BAŞVURULARI KONUSUNDA AÇIKLAMA
Öte yandan Alithia gazetesinin manşetinde yer alan bir habere göre ise, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris dün yaptığı açıklamada, siyasi sığınma başvuruları konusunda sıfır noktasına geri döndüklerini çünkü bu yılın başında incelenmeyi bekleyen 18 bin siyasi sığınma başvurusu olduğunu, bunların 9 bininin incelendiğini ancak bu süre zarfında 11 bin başvuru daha yapıldığını vurguladı.
Yaklaşık olarak 12 bin mülteciye uluslararası koruma statüsü verildiğini ve bu kişilerin artık daimi olarak Rum Yönetimi topraklarında kaldıklarını da ifade eden Nuris, yalnızca 2021 yılı içerisinde 8 bin 500 başvurunun ise reddedildiğini belirtti.
Dolayısıyla şu an neredeyse aynı noktada bulunduklarına işaret eden Nuris, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupa Komisyonu Başkanına gönderdiği mektupta, Rum kesiminin içerisinde bulunduğu kritik durumu anlatarak, başvuru sahiplerinin başka ülkelere yerleştirilmesi aynı zamanda ara bölgenin gözetimine ilişkin teknik yardımda bulunulmasını istediğini ifade etti.


banner341
AKEL’İN LOKMACI KAPISIYLA İLGİLİ ELEŞTİRİLERİ
AKEL’in, yüksek bir demir korkuluk monte edilmesiyle Lokmacı sınır kapısında yapılan konstrüksiyonların sınıra atıfta bulunduğu konusundaki eleştirilerine de yanıt veren Nuris “Eğer herhangi bir kişi, Kıbrıs sorununa çözüm bulunacağı anda birkaç saat içerisinde kaldırılabilecek bir korkuluk veya çitin işgal olduğunu düşünüyorsa, bu ütopiktir” yanıtını verdi.
Rum Yönetiminin çit yerleştirmeye ihtiyacı olmadığını da savunan Nuris, Türkiye’nin Rum Yönetimi’ni “2016 yılında AB ile Türkiye arasında yapılan anlaşma uyarınca saygı gösterilen aynı hakka saygı duyulacak ülkeler arasına gerçekten dahil etmesi durumunda bunun olabileceğini, yani fiziksel engeller yerleştirmeye devam etmeyebileceklerini” öne sürdü.
Nuris “bunun kabul edilmesi durumunda, hiçbir çite gerek olmadığını” sözlerine ekledi.


BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Suriyeli 38 yaşındaki bir zanlının, üçüncü ülkelerden düzensiz mültecilerin KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a gidişlerine yardım ettiğine dair suçlamaları kabul ettiği belirtildi. 
Gazete, konu hakkında Purnara’daki mülteci kampında kalan yabancı uyruklu iki kişinin ifadesine başvurulduğunu ve bu kişilerin geçtiğimiz Şubat ayında “Kıbrıs’a” gelmelerini ayarlaması için 5 bin Euro ödeme yaptıklarını, ardından İstanbul üzerinden havayoluyla KKTC’ye geldiklerini, 38 yaşındaki Suriyeli’nin ise kendilerini 400 Euro karşılığında Pile’de bir noktadan aldığını ve arabayla Limasol’a götürdüğünü söylediklerini ekledi.

 

banner360
Son Güncelleme: 13.11.2021 16:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta covid-19 vakaları 10-19 yaş grubunda arttı
Güney Kıbrıs'ta covid-19 vakaları 10-19 yaş grubunda arttı
Güney Kıbrıs'ta 126 bin kişinin geliri yoksulluk sınırı altında
Güney Kıbrıs'ta 126 bin kişinin geliri yoksulluk sınırı altında
Anastasiadis Libya Konferansı’nda konuştu
Anastasiadis Libya Konferansı’nda konuştu
Fransa ile eğitimde işbirliği
Fransa ile eğitimde işbirliği
Crans Montana tutanakları Rum siyasi dünyasını karıştırdı
Crans Montana tutanakları Rum siyasi dünyasını karıştırdı
Kapalı Maraş konusundaki “seçenekler listesi yapım aşamasında”
Kapalı Maraş konusundaki “seçenekler listesi yapım aşamasında”
Stewart, Tatar ve Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşecek
Stewart, Tatar ve Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşecek
“Dörtlü İnisiyatif”ten Larnaka açıklarında tatbikat
“Dörtlü İnisiyatif”ten Larnaka açıklarında tatbikat
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 224 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 224 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 10 Kasım'a kadar 587 kişi yaşamını yitirdi
Güney Kıbrıs’ta 10 Kasım'a kadar 587 kişi yaşamını yitirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim