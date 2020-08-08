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Güney Kıbrıs’ta 11 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta bugün, son 24 saat içerisinde yapılan 3314 test sonucunda 11 yeni koronavirüs vakası saptandı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:06
Güney Kıbrıs’ta 11 yeni vaka
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Güney Kıbrıs’ta bugün, son 24 saat içerisinde yapılan 3314 test sonucunda 11 yeni koronavirüs vakası saptandı.

Rum haber kaynakları, vakalardan dördünün kendi isteğiyle test yaptırdığını ve bunlardan ikisinin yakın dönemde yurtdışından geldiğini, birinin işçilere yapılan 10 bin tarama testi kapsamında tespit edildiğini, altısının da pozitif vakalarla temaslı olduğunu ve bunlardan dördünün de bir süre önce ABD’den gelen pozitif vakayla temaslı olduğunu duyurdu.

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ABD’den gelen pozitif vakanın bugüne kadar 30 kişiye koronavirüs bulaştırdığı açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 1233’e ulaştı.

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Son Güncelleme: 08.08.2020 19:15
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