Güney Kıbrıs’ta 10 yeni vaka

TOPLUMUN GENELİNDE 6 YAŞ VE ÜSTÜ HERKESE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde yapılan 3202 test sonucunda 10 yeni koronavirüs vakası saptandı.

Rum haber kaynakları, vakalardan beşinin pozitif vakaların temaslılarının takibiyle tespit edildiğini, ikisinin yurtdışından gelen kişilere yapılan testler çerçevesinde saptandığını, üçünün de semptom gösterdikleri için kendi isteğiyle test yaptıranlar arasında olduğunu duyurdu.

Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 1395’e ulaştı.

Bu arada, Rum Sağlık Bakanlığı bugün yeni bir genelge daha yayımlayarak, toplum genelinde 6 yaş ve üstü herkese iç mekanlarda maske takma zorunluluğu getirdi. Maskesi olmayan kişilere 300 Euro ceza kesileceğinin belirtildiği genelgede, PCR test ücretinin tavan fiyatı da 75 Euro olarak belirlendi.