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Güney Kıbrıs’ta 10 Kasım'a kadar 587 kişi yaşamını yitirdi

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 10 Kasım tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta korona virüsünden ötürü hayatını kaybedenlerin sayısı 587 oldu..

12 Kasım 2021 Cuma 14:00
Güney Kıbrıs’ta 10 Kasım'a kadar 587 kişi yaşamını yitirdi

Fileleftheros gazetesi, yapılan olağan kontroller sonucunda, Rum Sağlık Bakanlığının, Epidemiyolojik Sürveyans Birimine beyan edilen verileri kayda geçirip doğruladığını ve hasta ölümleriyle ilgili veri tabanını güncellediğini ekledi.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) haftalık haritasında, Doğu Avrupa’daki vakaların artmasının ardından, Covid-19’un Orta Avrupa’da da daha hızlı yayılmaya başladığının ortaya konduğunu yazan Alithia, Rum kesiminin de bir hafta daha ECDC’nin kırmızı listesinde kaldığını haber verdi.
Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise, son günlerde Baf’ta tespit edilen pozitif Covid-19 vakalarındaki artışın, okullar, aileler ve çalışma alanlarında bulaş zincirleri meydana gelmesinden kaynaklandığını yazdı.
Yalnızca dün 14 yeni pozitif vaka tespit edildiğini ve bunların 8’inin öğrenci olduğuna işaret eden gazete, bulaşın artması yüzünden Baf Genel Hastanesi’nde Covid-19 hastalarının tedavisinin yapıldığı servisin dolduğunu kaydetti.
Gazete, hastaların çoğunun aşısız kişiler olduğunu belirtti.


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HEMŞİRELERİN YÜZDE 10’U İZİNDE
Öte yandan gazete başka bir haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki hastanelerde görev yapan hemşirelerin yüzde 10’unun izinde olduğunu yazdı.
İzinde olan hemşirelerin sayısının 204’e ulaştığını kaydeden gazete, hemşirelerin uzun süreli hastalık, annelik ve babalık iznine çıktığını ve durumun ciddi sorunlara yol açtığını ekledi.

 

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Son Güncelleme: 12.11.2021 15:48
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