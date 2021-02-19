Güney Kıbrıs’ta 1 yeni can kaybı, 111 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 37 bin 325 test sonucunda 111 yeni vaka tespit edilirken, 1 can kaybı daha yaşandı.

Hayatını kaybeden kişinin 75 yaşında bir kadın olduğu da kaydedildi.

Rum kesiminde korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 229'a, toplam vaka sayısı ise 33 bin 46'ya ulaştı.