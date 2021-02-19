Güney Kıbrıs’ta 1 yeni can kaybı, 111 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 37 bin 325 test sonucunda 111 yeni vaka tespit edilirken, 1 can kaybı daha yaşandı.
Rum kesiminde korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 229'a, toplam vaka sayısı ise 33 bin 46'ya ulaştı.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 37 bin 325 test sonucunda 111 yeni vaka tespit edilirken, 1 can kaybı daha yaşandı.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 37 bin 325 test sonucunda 111 yeni vaka tespit edilirken, 1 can kaybı daha yaşandı.
Rum kesiminde korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 229'a, toplam vaka sayısı ise 33 bin 46'ya ulaştı.