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Güney Kıbrıs’ta 1 şahsın polis tarafından tutuklanması sonrası hayatını kaybettiği açıklandı

Güney Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü’nün, aile içi şiddet suçundan gözaltına alınan 64 yaşındaki şahsın, gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle soruşturma başlattığı bildirildi.

06 Aralık 2022 Salı 11:42
Güney Kıbrıs’ta 1 şahsın polis tarafından tutuklanması sonrası hayatını kaybettiği açıklandı

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü’nün, aile içi şiddet suçundan gözaltına alınan 64 yaşındaki şahsın, gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini yazdı.

Şahsın gözaltına alınacağı sırada koşarak polisten kaçmaya çalıştığını, sonrasında aniden duraksadığını ve teslim olduğunu yazdı.

Gazete, polis aracına binen şahsın, yolda giderken fenalaştığını ve polisler tarafından hastaneye götürüldüğünü; hastanede de doktorlar tarafından hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Ailenin, şahsın şiddet gördüğünü ve ölümünden polisi sorumlu tuttuğunu belirten gazete, polisin bu iddiayı kesin bir dille reddettiğini yazdı.

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