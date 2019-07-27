Güney Kıbrıs’ta 1 kişide Batı Nil Virüsü şüphesi

Güney Kıbrıs’ta bir kişinin Batı Nil Virüsü şüphesiyle özel bir klinikteki yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, henüz virüsün Batı Nil Virüsü olup olmadığının kesinleşmediğini ancak Rum yetkili makamların, virüsle mücadele için teyakkuza geçtiğini yazdı.

Haberde, Rum yetkili makamlarının, iki toplumlu Sağlık Komitesi aracılığıyla, KKTC’deki durumla ilgili yeterli ve sürekli bilgilendirme için çaba gösterdiği ifade edildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki ilk Batı Nil Virüsü vakasının 2016 yılında, ikincisinin de 2018 yılında görüldüğünü anımsattı.

