Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı, 97 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten bir can kaybı daha oldu, 97 de yeni vaka saptandı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre son 24 saatte yapılan 45 bin 556 test sonucunda 97 yeni vaka belirlendi.

83 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği bugün itibarıyla ölenlerin toplamı 568’e, vaka sayısı ise 123 bin 268’e yükseldi.