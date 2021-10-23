Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı, 97 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten bir can kaybı daha oldu, 97 de yeni vaka saptandı.
83 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği bugün itibarıyla ölenlerin toplamı 568’e, vaka sayısı ise 123 bin 268’e yükseldi.
Son Güncelleme: 23.10.2021 22:57
Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten bir can kaybı daha oldu, 97 de yeni vaka saptandı.
Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten bir can kaybı daha oldu, 97 de yeni vaka saptandı.
83 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği bugün itibarıyla ölenlerin toplamı 568’e, vaka sayısı ise 123 bin 268’e yükseldi.