Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı, 715 vaka

Hayatını kaybeden kişinin Lefkoşa Genel Hastanesi’nde tedavi gören 85 yaşında bir kadın olduğu açıklandı.

Pozitiflik oranının yüzde 0.67 olduğu Güney Kıbrıs’ta Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 611’e, vaka sayısı da 141 bin 566’ya yükseldi. Bugüne kadar ölenlerin 390’ının erkek 221’ininse kadın ve yaş ortalamasının 75.8 olduğu belirtildi.

Hastanede tedavi gören 149 Covid-19 hastasından 52’sinin durumunun ciddi ve 15’inin entübe halde olduğu bildirildi. Hastaların yüzde 77.19’u aşısız.