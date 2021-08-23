Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı 333 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı bugün yapılan bin 999 testin 333'ünün pozitif sonuçlandığını, toplam vaka sayısının 111 bin 999'a ulaştığını açıkladı.
Hasta sayısı 196, durumu ciddi olanların sayısı 75 olarak açıklandı.
Son Güncelleme: 23.08.2021 20:19
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs son 24 saatte 1 can aldı, 333 yeni vaka saptandı.
Rum Sağlık Bakanlığı bugün yapılan bin 999 testin 333'ünün pozitif sonuçlandığını, toplam vaka sayısının 111 bin 999'a ulaştığını açıkladı.
Hasta sayısı 196, durumu ciddi olanların sayısı 75 olarak açıklandı.