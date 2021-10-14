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Güney Kıbrısla Mısır arasında elektrik bağlantısı için anlaşma imzalanıyor

Güney Kıbrıs ile Mısır arasında “stratejik öneme sahip olan” elektrik bağlantısı için cumartesi günü, Rum Başkanlık Sarayı’nda anlaşma imzalanacağı bildirildi.

14 Ekim 2021 Perşembe 11:15
Güney Kıbrısla Mısır arasında elektrik bağlantısı için anlaşma imzalanıyor

Fileleftheros gazetesi, anlaşmaya eylül ayında görüşen ve anlaşma imzalanmasını kararlaştıran Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu ile Mısırlı mevkidaşı Mohamed Shaker’in imza koyacağını yazdı.

Gazete, Yunanistan ile Mısır arasında da elektrik bağlantısı yapılacağını ve bu husustaki anlaşmanın da bugün, Atina’da imzalanacağını kaydetti.

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Haberde, ikili anlaşmaların akabinde Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır arasında üçlü anlaşma imzalanacağı ifade edildi.

Mevcut aşamada, üç ülke arasında karşılıklı anlayış memorandumu imzalanabilmesine yönelik tartışmalar yapıldığını belirten gazete, üç ülke arasında elektrik bağlantısı yapılmasına yönelik anlaşma imzalanması için 2017 yılının kasım ayında uzlaşıya varıldığını anımsattı.

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Son Güncelleme: 14.10.2021 11:55
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