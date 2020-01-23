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Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığı 4,2 milyar euro

Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığının 4,2 milyar Euro olduğu açıklandı.

Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığı 4,2 milyar euro

Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığının 4,2 milyar Euro olduğu açıklandı.

23 Ocak 2020 Perşembe 09:14
Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığı 4,2 milyar euro

Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere dayanarak, 2019 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 2 milyar 642 milyon Euro’luk ihracat ile 6 milyar 866 milyon Euro’luk ithalat yapıldığını yazdı.

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Gazete, 2018 yılı Ocak-Ekim ayları istatistiklerine bakıldığında, ihracatta önemli düşüş yaşandığının gözlemlendiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 23.01.2020 12:24
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs’ın Ticari Denge
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