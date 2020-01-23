Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığı 4,2 milyar euro

Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere dayanarak, 2019 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 2 milyar 642 milyon Euro’luk ihracat ile 6 milyar 866 milyon Euro’luk ithalat yapıldığını yazdı.
Son Güncelleme: 23.01.2020 12:24
Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığının 4,2 milyar Euro olduğu açıklandı.
Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere dayanarak, 2019 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 2 milyar 642 milyon Euro’luk ihracat ile 6 milyar 866 milyon Euro’luk ithalat yapıldığını yazdı.