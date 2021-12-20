Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde hazırlık tatbikatları

Alithia gazetesi, KSED’den yapılan açıklamaya göre tehlikeli durumların göğüslenmesi çerçevesinde, “EXXONMOBIL” şirketinin sözde “MEB” içerisinde yapacağı faaliyetlerin desteklenmesine yönelik Rum Polisi ile Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait helikopterler tarafından “STENA FORTH” adlı sondaj gemisi üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirileceğini yazdı.

Gazete, hazırlık tatbikatları çerçevesinde Rum İtfaiyesi Felaketle Mücadele Birimi, Su Altı Taarruz Birimi ve Rum Polisi Anti-Terör Şubesi’nin yetkilileri tarafından söz konusu gemiye bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildiğini de kaydetti.

“EXXONMOBIL” şirketinin 10’uncu parseldeki “Glafkos” hedefinde teyit sondajı gerçekleştirmeye hazırlandığını belirten gazete, “STENA FORTH” sondaj gemisinin bir süredir Limasol Limanı’nda demirli bulunduğunu anımsattı.