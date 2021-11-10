Güney Kıbrıs’ın koronavirüs bilançosu: “1 can kaybı, 275 yeni vaka”

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünküyle birlikte toplam can kayıplarının 577'ye ulaştığı kaydedildi.
Tedavi gören hasta sayısı 77, durumu ciddi olanların sayısı 24 olarak açıklandı.
Son Güncelleme: 10.11.2021 22:27
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs son 24 saatte 1 can aldı, 275 yeni vaka saptandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünküyle birlikte toplam can kayıplarının 577'ye ulaştığı kaydedildi.
Tedavi gören hasta sayısı 77, durumu ciddi olanların sayısı 24 olarak açıklandı.