Güney Kıbrıs’ın ilk elektrikli otobüsü

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, toplam 259 bin 777 Euro’luk projenin finansmanı, Baf Belediyesi’nin de taraf olduğu “ECORouTs Programı tarafından karşılanacak, elektrikli otobüs ile şarj istasyonu dört ay içerisinde teslim edilerek işletilmeye başlanacak.

“ECORouTs” projesinin, toplam bütçesi 1,2 milyon Euro olan “InterregV-A ‘Yunanistan-Kıbrıs 2014-2020’ işbirliği programı çerçevesinde gerçekleştirileceği kaydedilen haberde, Güney Kıbrıs’ın Baf ve Aradip, Yunanistan’ın da İrakleon ve Hanya belediyelerinin iştirak ettiği projede Baf Belediyesi’nin payının 335 bin Euro olduğu belirtildi.



Gazete, Baf Belediyesi’nin edineceği elektrikli otobüsün 22 koltuğu bulunduğunu; Baf’ın özellikle kültürel ve tarihi anıtlarını kapsayacak 4 ve 5 kilometrelik iki güzergahtan geçeceğini ve ücretsiz hizmet vereceğini yazdı.