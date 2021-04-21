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Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik tablosu tehlikeli sınırlarda

Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik tablosunun tehlikeli sınırlarda olduğu, 941 yeni Covid-19 tespit edildiği dünkü testlerin pozitiflik oranının yüzde 1,66’yı aştığı haber verildi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 12:30
Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik tablosu tehlikeli sınırlarda
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Politis gazetesinde yer alan habere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, tedbirlerde gevşemeler olmayacağı gibi, n azından şimdilik artırılmayacağını söyledi.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu’nun dün görüştüğü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ülkenin epidemiyolojik durumu ve önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ne olmasının beklendiği konusunda bilgilendirdiği kaydedildi. Gazete, hükümetin şu an önlemlerin sıkılaştırılacağına dair senaryoları reddedebileceğini, fakat son sözün hastanelerde olduğunu ve pandeminin başlamasından bu yana ilk kez korona virüsünden ötürü tedavi altında olan kişilerin sayısının 300’e ulaştığını dile getirdi.

Gazete, Referans Hastanesi olarak bilinen “Mağusa” hastanesinin dolduğunu ve epidemiyoloji uzmanlarının sistemin daha ne kadar dayanacağı konusunda endişeli olduklarını vurguladı.

TOPLAM AŞI SAYISI

Güney Kıbrıs’ta 19 Nisan tarihine kadar toplam 214 bin 675 aşı yapıldığını, bunların 156 bin 682’sinin bir doz, 57 bin 993’ünün de iki doz aşı yapılanlarla alakalı olduğunu kaydeden gazete, Rum kesiminde aşılarını tamamlayan kişi oranının yüzde 6,6 olduğunu belirtti.

Bugün Aşı Portalı aracılığıyla, 49-50 yaşlarındaki kişilerin aşı randevusu alma hakkı olacağını yazan gazete, 16 bin aşı randevusu alınabileceğini ifade etti.

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LİMASOL HASTANESİNDEKİ DURUM DRAMATİK

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, korona virüs tedavisi gören kişilerin sayısındaki hızlı artış yüzünden Limasol Hastanesi’ndeki durumun içler acısı olduğunu yazdı.

Korona virüs hastalarının tedavi gördüğü bölümde neredeyse yatak kalmadığını ve hastaların sandalyelerde, koridorlarda bulunan sedyelerde ve geçici yatağa dönüştürülen ambulansların içerisinde tedavi olduklarını yazan gazete, sağlık sisteminin dayanılmaz bir baskı altında olduğunu, doktorlar ile hastane personelinin ise yorgunluktan ötürü çöküşün bir adım öncesinde bulunduklarını vurguladı.

VAKA REKORU KIRILDI

Alithia gazetesi ise haberinde Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde tespit edilen 941 vakayla, vaka rekoru kırıldığını bildirdi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısının 58 bin 22’ye ulaştığını, dün hayatını kaybeden kişiyle ise korona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısının 295’e ulaştığını kaydeden gazete, hastanelerin de acil durumda bulunduğunu ve şu an hastanelerde 68’inin durumu ciddi olmak üzere, toplam 277 kişinin tedavi görmekte olduğunu ekledi.

                  

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Son Güncelleme: 21.04.2021 13:32
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrısın Epidemiyolojik Tablosu
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