banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99224
ALTIN
257.149
DOLAR
5.7021
STERLİN
7.0688
EURO
6.3956
Pile sakini 27 yaşındaki Kıbrıslı Türk kaçırıldı, dövüldü ve soyuldu
PİLE SAKİNİ 27 YAŞINDAKİ KIBRISLI...
45 günlük hayat mücadelesini kaybetti
ACI HABER
Tatar: “Türkiye çıkarlarımız için gerekli adımı attı”
TATAR: “TÜRKİYE ÇIKARLARIMIZ İÇİN GEREKLİ...
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
banner307

Güney Kıbrıs’ın Enerji Programı

Güney Kıbrıs’ın Enerji Programı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:06
Güney Kıbrıs’ın Enerji Programı

Güney Kıbrıs’ın enerji programının yanı sıra Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine bağlı olarak yaşanan gelişmeler bugün de Rum basınında yer aldı.

Politis gazetesi “Araştırma Programı Donmadı- Doğal Gaz İçin Üç Düzeyde Fermantasyon” başlıklı haberinde, son dönemde doğal gaz konusunda yaşanan gelişmeleri ele aldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son yayımladığı Kıbrıs sorununa ilişkin raporunda Doğu Akdeniz’de hidrokarbon konusunda artan gerilime ilişkin endişelerini dile getirdiğini anımsatan gazete, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise dün bir açıklama yaparak dördüncü araştırma gemisinin (Oruç Reis’in) de gönderileceğini duyurduğunu belirtti.

Habere göre eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis ise dün yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgedeki faaliyetlerinin bir yıllığına dondurulmasına ilişkin görüşünü yineledi.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafında, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgede ileriki aylarda planlanan herhangi bir sondaj yapılmamasının, Rum tarafının, denizdeki Türk saldırı faaliyetlerinin sona ereceğine bağlı olarak müzakerelerin yeniden başlaması için enerji programının geçici bir süre dondurulmasını kabul etmesine kolaylık sağlayacağını yazdı. Haberde, Rum Enerji Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere atıfta bulunularak, ileriki dönemdeki  “MEB” içerisindeki faaliyetlerden de söz edildi.

Gazete içine girilen bu dönemin, araştırma programı açısından ölü olmadığını, ileriki aylarda sondaj yapılıp yapılmayacağı kesinleşmemesine karşın, bazı önemli kararların alınmasının planlandığını yazdı.

Hükümetin, “Afrodit” yatağının gelirlerinin paylaşımına ilişkin sözleşmenin revize edilmesi için Noble-Shell-Delek (konsorsiyum) ile yürüttüğü müzakerelerin geçtiğimiz Mayıs ayında sonuçlandığını anımsatan gazete, hükümet ile konsorsiyum arasında, içeriğinde, nihai yatırım kararı (FID), gerekli alt yapıların geliştirilmesi, sondajlar (ikinci teyit sondajı), kalkınma konusunda ayrıntılı incelemeye ilişkin zaman takvimlerinin de yer aldığı yatağın kalkınma planına yönelik anlaşma için müzakerelerin başladığını da belirtti.

Gazete haberinde ayrıca, hükümet ve Total-ENI konsorsiyumu arasında sağlanan, iki şirkete 7’nci parselde hidrokarbon arama izni verilmesine ilişkin ön anlaşmayı da anımsattı.

Gazete sonraki sondaj çalışmaları konusunda iseGüney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki bir sonraki sondajın ne zaman yapılacağına dair kesin bir tarihin belirlenmediğine dikkati çekerken Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in 2019 sonundan 2021’e kadar 8 sondajın gerçekleştirileceğinden söz ettiğini de anımsattı.

banner317
Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak bir sonraki sondajın 2019 sonunda veya en erken 2020’de, Total-ENI tarafından gerçekleştirileceğini yazdı.

Habere göre 2020 yılında ExxonMobil’in “Glafkos” yatağındaki teyit sondajının yapılması bekleniyor.

ENI-KOGAS konsorsiyumunun, 2, 3 ve 9’uncu parsellerdeki arama izni ise Ocak 2020’de sona erecek.

“ORUÇ REİS” RUM BASININDA

Rum basını, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Doğu Akdeniz bölgesindeki faaliyetlerin artırılacağı ve Türkiye’nin bölgeye dördüncü gemiyi göndereceğine dair açıklamasına geniş yer verdi.   

Politis gazetesi ilgili haberi “ Doğu Akdeniz’e 2’nci Araştırma Gemisini (Barbaros’tan sonra) Gönderecek Ankara’ya Moskova’dan Arka”- “Türkiye Oruç Reis’i Duyurarak Baskıyı Artırıyor” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros gazetesi “Oruç Reis’i de Yolluyorlar-Kıbrıs Çevresinde, Türk Deniz Kordonundaki İkinci Araştırma Gemisi” başlığıyla yansıttığı haberinde, Türkiye’nin,  Brüksel’in, aleyhinde aldığı önlemlere tepki olarak Kıbrıs çevresindeki faaliyetlerini tırmandırdığını savundu.

Türkiye’nin, bölgeye Oruç Reis gemisini de yollayacağını yazan gazete, haberinde TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu konudaki açıklamasına da yer verdi.

Haravgi gazetesi ise haberi “Türkiye 4’üncü Gemiyi de Yolluyor-Oruç Reis ile AB’nin ‘Bayağı’ Kararlarına Yanıt Veriyor” başlığıyla yayımladı.

Son Güncelleme: 17.07.2019 11:22
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Enerji Programı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Siyasi Partileri Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Önerisini Oybirliğiyle Reddetti
Rum Siyasi Partileri Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Önerisini Oybirliğiyle Reddetti
Rusya, Türkiye Aleyhindeki Önlemlere Olumsuz Bakıyor
Rusya, Türkiye Aleyhindeki Önlemlere Olumsuz Bakıyor
Anne Ve Kızı Birkaç Saat Arayla Hayatını Kaybetti
Anne Ve Kızı Birkaç Saat Arayla Hayatını Kaybetti
Pile sakini 27 yaşındaki Kıbrıslı Türk kaçırıldı, dövüldü ve soyuldu
Pile sakini 27 yaşındaki Kıbrıslı Türk kaçırıldı, dövüldü ve soyuldu
Galanos’un Cenaze Töreni 22 Temmuz’da
Galanos’un Cenaze Töreni 22 Temmuz’da
Hristodulidis, Ekonomi Diplomasisi Konulu Yuvarlak Masa Toplantısına Katıldı
Hristodulidis, Ekonomi Diplomasisi Konulu Yuvarlak Masa Toplantısına Katıldı
Güney Kıbrıs’ın Ticari Denge Açığı 1,9 Milyar Euro
Güney Kıbrıs’ın Ticari Denge Açığı 1,9 Milyar Euro
Değirmenlik Kökenli Rumlardan Kıbrıs Sorununun Çözümüne İlişkin Girişim
Değirmenlik Kökenli Rumlardan Kıbrıs Sorununun Çözümüne İlişkin Girişim
Rum Göçmen, Ailesinin Kullanımındaki Türk Arazisinin Belediyeye Verilmesinden Şikayetçi
Rum Göçmen, Ailesinin Kullanımındaki Türk Arazisinin Belediyeye Verilmesinden Şikayetçi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun KOP’a üyeliği yeniden gündemde
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun KOP’a üyeliği yeniden gündemde

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim