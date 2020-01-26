Güney Kıbrıs’ın Afrodit yatağından faydalanmayı ileriye götüreceği iddia edildi

Simerini gazetesi, “Lefkoşa Afrodit Yatağından Faydalanmayı İleriye Götürüyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın, tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde 12’inci parseldeki “Afrodit” yatağından faydalanmayı ileriye götüreceğini iddia etti.

Güney Kıbrıs’ın, doğal gazdan faydalanma ve üretime geçmek adına sondaj programlarını hızlı bir şekilde ileriye götürmesiyle, sorunların etkili bir şekilde aşılmasının, Türkiye tarafından tırmandırılan “provokasyonlarına” yanıt niteliğini taşıyacağını ileri sürdü.

Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği haberde gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Rum Hukuk Dairesi tarafından, “Afrodit” yatağına komşu olan İsrail “Yishai” yatağıyla ilgili sorunun çözümüne ilişkin Güney Kıbrıs’ın İsrail’e yönelik önerisinin, birkaç gün içerisinde, mühürlenmesinin beklendiğini yazdı.



Gazete yine elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında son gerçekleştirilen, “EastMed” imza töreni çerçevesindeki görüşmede, iki ülke liderinin, ivedi jeopolitik gereksinimleri kabul ederek-iki ülke arasındaki ilişkilerde, gölge yaratılmasına olanak tanınmaması için kararlılıklarını ortaya koyduklarına da dikkati çekti.Habere göre, Rum Yönetimi’nin İsrail’e yönelik önerisi, yatağın, İsrail yatağına yayılması durumunda, geri kazanımların yüzdesine paralel olarak “Yishai” yatağının sahiplerine ilgili tazminatın ödenmesi şeklindeki mekanizmanın kurumsallaşmasını öngörüyor.Gazete haberinde ayrıca Rum Yönetimi’nin, “Afrodit” yatağının yüzde 0-2 oranının “Yishai” yatağına yayıldığını düşündüğünü, “Yishai” sahiplerinin ise bu rakamı yüzde 5-7 oranına yükselttiğini de belirtti.