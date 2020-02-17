Güney Kıbrıs’ın AB bütçesinden beklentisi

Politis gazetesi, Avrupa Birliği’nin, 2021-27 yılı bütçesinin belirlenmesi ve ödeneklerin dağıtımına ilişkin toplantının, AB liderlerinin katılımıyla 20 Şubat’ta gerçekleştirileceğini yazarken Güney Kıbrıs’ın bütçe beklentilerine yer verdi.

Güney Kıbrıs’ın 2014-2020 yılları arasındaki bütçeden yaklaşık 1.4 milyar Euro katkı aldığını yazan gazete Güney Kıbrıs’ın özellikle mülteci, güvenlik, araştırma ve buluş alanındaki ödeneklerin artırılmasını istediğini belirtti.

AVRUPA YATIRIM BANKASI BAŞKANI GÜNEY KIBRIS’TA

Politis gazetesi bir başka haberinde Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer’in bugün Güney Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştireceğini yazdı.



Avrupa Yatırım Bankası’nın bugünlerde, Güney Kıbrıs’a 4 önemli proje için finans sağlanması konularını incelediğini anımsatan gazete, bu projeler arasında elektrik enerjisi üretimi, çevrenin geliştirilmesi, yüksek hızlı internet erişimi gibi konuların bulunduğunu belirtti.Habere göre Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Hoyer temasları çerçevesinde bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve bakanlar ile bir araya gelecek.Hoyer ayrıca Avrupa Yatırım Bankası’nın finansmanıyla inşa edilen yeni okul binalarını da ziyaret edecek.