banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
banner376

Güney Kıbrıs’ı Eurovision'da temsil edecek şarkıya büyük tepki

Güney Kıbrıs’ı, 65’inci Eurovision yarışmasında temsil edecek olan “El Diablo” (şeytan) isimli şarkının büyük tepkilere neden olduğu, tepkilerin odağında ise Rum Radyo Televizyon Kurumunun (RIK) yer aldığı belirtildi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 14:15
Güney Kıbrıs’ı Eurovision'da temsil edecek şarkıya büyük tepki
banner337
banner391

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Yunan şarkıcı Elena Tsankrinu tarafından seslendirilen “El Diablo” isimli şarkının sözlerinden dolayı büyük tepki topladığını, RIK’in “yakılma” tehdidi aldığını yazdılar.

Gazete ayrıca, şarkının RIK tarafından geri çekilmesi için kendilerini “Kıbrıslı Hıristiyanlar” olarak nitelendiren bir grup tarafından internet üzerinden imza kampanyası başlatıldığını  belirtti.

Habere göre Güney Kıbrıs’taki eğitim sendikası OELMEK İlahiyatçılar Birliği yaptığı açıklamada şarkının derhal geri çekilmesini isterken, duyulan hayal kırıklığı ve üzüntüyü de dile getirdi.

ELAM da bir açıklama yaparak, Güney Kıbrıs’ın “şeytan” isimli bir şarkıyla temsil edilmesi tercihinin mantıklı olmadığını belirtti.

banner341
Gazete haberinde ayrıca polisin, RIK binasındaki güvenlik tedbirlerini artırdığını da yazdı.

Alithia gazetesi, bahse konu şarkının içerisinde “aşık oldum, kalbimi el diabloya (şeytana) verdim” şeklindeki sözlerin bulunduğunu yazdı.

banner360
Son Güncelleme: 27.02.2021 15:23
Anahtar Kelimeler:
El Diablo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salamis Harabeleri’ne ait mermer parçasının satışı “ebay” platformundan kaldırıldı
Salamis Harabeleri’ne ait mermer parçasının satışı “ebay” platformundan kaldırıldı
Güney Kıbrıs'ta 272 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 272 yeni vaka
Lute 7 Mart’ta Kıbrıs’a geliyor
Lute 7 Mart’ta Kıbrıs’a geliyor
Güney Kıbrıs’ta hayat yavaş yavaş normale dönecek
Güney Kıbrıs’ta hayat yavaş yavaş normale dönecek
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 199 vaka belirlendi
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 199 vaka belirlendi
Anastasiadis, beşli konferans tarihinin açıklanmasını memnuniyetle karşıladı
Anastasiadis, beşli konferans tarihinin açıklanmasını memnuniyetle karşıladı
Güney Kıbrıs’ta 64 bin kişi aşılandı
Güney Kıbrıs’ta 64 bin kişi aşılandı
Salamis harabelerinden bir parça E-bay’da satışta
Salamis harabelerinden bir parça E-bay’da satışta
Güneyde koronavirüs bir can daha aldı, 143 yeni vaka saptandı
Güneyde koronavirüs bir can daha aldı, 143 yeni vaka saptandı
Kıbrıslı Türkler güneyde kalan mallarını talep ediyor
Kıbrıslı Türkler güneyde kalan mallarını talep ediyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim