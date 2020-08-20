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Güney Kıbrıs’a yönelik turist akışında ciddi düşüş

Güney Kıbrıs’a yönelik turist akışında, bir yıl önceki aynı döneme oranla Temmuz ayında ciddi bir düşüş yaşandığı belirtildi. 

20 Ağustos 2020 Perşembe 11:22
Güney Kıbrıs’a yönelik turist akışında ciddi düşüş
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Alithia gazetesi, Rum İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’a geçen yıl Temmuz ayında gelen turist sayısının 550 bin 971 olduğunu ancak bu yılın aynı döneminde yüzde 88.2 oranında azalmayla bu rakamın 64 bin 914 şeklinde kaydedildiğini yazdı.
Habere göre, Ocak-Temmuz 2019  aylarında gelen turist sayısı 2 milyon 181 bin 994 olurken bu yılın aynı döneminde ise gelen turist sayısı yüzde 85.3 azalarak, 320 bin 589 ile sınırlı kaldı.
Pandemi nedeniyle Mart ayında alınan tedbirlere bağlı olarak ülkeye girişin yasak olması ve Haziran ayında sınırlandırmaların kalkmasıyla yurt dışından yolcuların gelmeye başladığını yazan gazete, Temmuz ayında en çok kişinin, 10 bin 824 ile Yunanistan’dan geldiğini, bunu, 9 bin 651 ile Almanya, 7 bin 477 ile Polonya’nın takip ettiğini belirtti. 

RUMLARIN SEYAHATLERİNDE DE DÜŞÜŞ 
Gazete aynı haberinin içerisinde Rumların, Temmuz ayı itibarıyla yurt dışına olan seyahatlerinin, 166 bin 175 olan Temmuz 2019’a oranla yüzde 77.5 azalarak, 37 bin 406 olduğunu yazdı.
Gazete, Rum İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak, Kıbrıs sakinlerinin Temmuz 2020’de en fazla döndükleri ülkelerin Yunanistan, Birleşik Krallık, Almanya, Bulgaristan ve Romanya olduğunu da belirtti. 


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RUM TURİZM MÜSTEŞARI PERDİOS
Habere göre, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios “Stock Watch’”a yaptığı açıklamada, turist akışının sağlanması ve desteklenmesi için yapılan en üst çabalara karşın, Güney Kıbrıs’ı da etkileyen uluslararası düzeydeki olguların sadece hayal kırıklığı yarattığını söyledi. 
Perdios, “turist akışında yaşanan düşüşün yüzde 80’i geçmesinin beklendiğini, olguların maalesef ihtiyatlı iyimserliğe yol açmadığını” belirtti. 
Perdios açıklamasında ayrıca, turizm ile ilgili planların yapıldığını ancak her an bunların değişmesine veya yıkılmasına neden olacak koşulların varlığına işaret ederek “bir adım ileri, üç adım geri gidiyoruz” ifadesini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 20.08.2020 12:11
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrısa Yönelik Turist Akışı
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