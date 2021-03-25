Güney Kıbrıs’a uçuşların artması öngörülüyor

Politis ve diğer gazetelere göre, Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos dün yaptığı açıklamada, Larnaka ve Baf Havaalanlarının Mayıs ayı ortasından itibaren daha fazla uçak ve yolcu kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

Karusos, haftada 50-60 olan uçuş sayısının Mart ayı sonuna kadar haftada 160’a çıkmasının, Nisan ayından itibaren ise haftada 240 uçuşa ulaşmayı beklediklerini belirterek, İsrail ve diğer Arap ülkelerinden turistlerin Güney Kıbrıs’a gidiş konusuna yoğun ilgi gösterdiklerini öne sürdü.





