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Güney Kıbrıs’a bir ayda 36 özel uçuş gerçekleşti

Güney Kıbrıs’a 17 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında 36 özel uçuş gerçekleştirildiği ve bu uçuşlarla 148 kişinin ülkeye döndüğü bildirildi.

04 Ağustos 2020 Salı 12:11
Güney Kıbrıs’a bir ayda 36 özel uçuş gerçekleşti
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Fileleftheros gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun, Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis’in konuyla ilgili sorusu üzerine, söz konusu tarihler arasında özel izinle 36 uçağın Larnaka Havalimanı’na indiğini ve bu yolculardan 90’ının otellerde zorunlu karantinaya girdiklerini, 58’ine de özel izin verilerek evlerinde izole olduklarını söylediğini yazdı.
Habere göre Yoannu, özel iznin küçük yaştaki çocuklara, yanında ebeveyni bulunmayan ve doktor raporu olan çocuklara ve doktor raporu olan yetişkin hastalara verildiğini kaydetti.

ABD’Lİ POZİTİF VAKANIN TEMASLILARI KAYIP
Gazete, bir diğer haberinde ise, ABD’den gelen pozitif bir vakayla temas eden ve karantinada olması gereken 4 kişinin kayıplara karıştığını yazdı.
Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Epidemiyolojik Denetim Merkezi, konuyu Rum polisine bildirirken, polis de bu kişileri aramaya başladı.

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Haberde, karantinayı delmenin 300 Euro para cezası veya 1 yıllık hapis cezası/mahkeme tarafından verilecek 50 bin Euro’ya kadar para cezasının olduğu belirtildi.
Gazete, Rum polisinin son 3 günde 3 bin 500’den fazla denetim gerçekleştirdiğini kaydederken, 121 kişinin maske takmadığına, 83 iş yeri için de personelin maske kullanmadığına dair şikayet yapıldığını yazdı.
Bu arada Alithia gazetesi de, karantinada olmaları gerekirken Limasol Marinası’nda yürüyüşe çıkan iki kişinin dün, Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 800’er Euro’luk ceza kesildiğini yazdı.

 

Son Güncelleme: 04.08.2020 12:52
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs özel Uçuşlar
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