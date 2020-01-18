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Güney Kıbrıs’a 2019 yılında rekor turist…

Güney Kıbrıs’a, 2019 yılında gelen turist sayısı, “tarihi” olarak nitelendirildi.

Güney Kıbrıs’a 2019 yılında rekor turist…

Güney Kıbrıs’a, 2019 yılında gelen turist sayısı, “tarihi” olarak nitelendirildi.

18 Ocak 2020 Cumartesi 11:43
Güney Kıbrıs’a 2019 yılında rekor turist…

Fileleftheros ekonomi eki ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak, 2019 yılı içerisinde Güney Kıbrıs’a gelen turist sayısının, 3 milyon 976 bin 777 olarak belirlendiğini yazdı. 
Gazete, 2018 yılında ülkeye gelen turist sayısının 3 milyon 938 bin 625 iken, 2019 yılında bu rakamın yüzde 1 artış göstererek 3 milyon 976 bin 777’ye yükseldiğini belirtti. 
Yıllık bazda Almanya’dan olan gelişlerin 151 bin 5 kişiye denk gelen yüzde 19.9 oranında azalma gösterdiğini belirten gazete, İsrail pazarının ise yüzde 26 oranında (293 bin 7 kişi) arttığını yazdı.
Habere göre Polonya’dan gelişlerde yüzde 10.4, İsveç’ten ise yüzde 6 oranında bir azalma görüldü.
Gazete, 2019 Aralık ayında, 2018 yılının aynı dönemine oranla turist gelişlerinde, yüzde 3.5 oranında artış gözlemlenerek, 2018 yılında 106 bin 563 turist kaydedilirken, 2019 yılında bu rakamın 110 bin 330’a yükseldiğini yazdı.
Habere göre, Aralık 2019’da Birleşik Krallık’tan gelen turist sayısı da 2018 yılının aynı dönemine oranla yüzde 4.2 arttı. İsrail’den gelen turist sayısı da yüzde 51 oranında artış gösterdi. 

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Gazete bununla birlikte, Yunanistan’dan gelen turist sayısında yüzde 33.4, Rusya’dan gelenlerde ise yüzde 1.7 oranında azalma gözlemlendiğini yazdı. 
Gazete haberinde, Kıbrıs vatandaşlarının yurt dışı ziyaretlerine ilişkin rakamlara da yer verdi. 
Geçen yıla oranla bu yıl Aralık ayında daha fazla Kıbrıs vatandaşının yurt dışı seyahati gerçekleştirdiğini yazan gazete, Aralık 2019’da 144 bin 619, Aralık 2018’de ise 122 bin 149 kişinin seyahat ettiğini belirtti.
Habere göre, Ocak-Aralık 2019 döneminde ise yurt dışına seyahat eden Kıbrıs vatandaşlarının sayısı 1 milyon 578 bin 292, 2018 yılının aynı döneminde ise 1 milyon 445 bin 646 şeklinde yer aldı. 
Öte yandan Alithia gazetesi ekonomi eki, turizm sektöründen elde edilen gelirin, Ocak-Ekim 2019 döneminde, 2018 yılının aynı dönemine oranla yüzde 1.1 azalma gösterdiğini, bunun; 2 milyar 562 bin Euro’dan, 2 milyar 533 bin Euro’ya düştüğünü belirtti.

 

Son Güncelleme: 18.01.2020 14:55
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbıs 2019 Turist Sayısı
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