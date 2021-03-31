Güney Kıbrıs ,Yunanistan ve Mısırla olağanüstü hal planı anlaşmasına hazırlanıyor

Fileleftheros’a göre, Rum Meclisi Dışişleri Komitesi dünkü (Salı) toplantısında Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın İsrail ile yaptığı “Deniz Kirliliği Konusunda Bölgesel Olağanüstü Plan” ile ilgili üçlü anlaşmanın uygulanmasına dair yasayı görüştü. Komite Başkanı Yorgos Lillikas komiteye, İsrail ile yapılan anlaşmanın bir benzerinin Mısır ile de yapılmaya hazırlanıldığı yönünde bilgilendirme yapıldığını açıkladı.