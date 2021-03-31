Güney Kıbrıs ,Yunanistan ve Mısırla olağanüstü hal planı anlaşmasına hazırlanıyor
Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın halen İsrail ile yaptıkları gibi Mısır’la da deniz kirlenmesi durumunda olağanüstü hal planı ile ilgili anlaşma yapmaya hazırlandığı bildirildi.
Güney Kıbrıs ,Yunanistan ve Mısırla olağanüstü hal planı anlaşmasına hazırlanıyor
Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın halen İsrail ile yaptıkları gibi Mısır’la da deniz kirlenmesi durumunda olağanüstü hal planı ile ilgili anlaşma yapmaya hazırlandığı bildirildi.
31 Mart 2021 Çarşamba 13:00
Fileleftheros’a göre, Rum Meclisi Dışişleri Komitesi dünkü (Salı) toplantısında Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın İsrail ile yaptığı “Deniz Kirliliği Konusunda Bölgesel Olağanüstü Plan” ile ilgili üçlü anlaşmanın uygulanmasına dair yasayı görüştü. Komite Başkanı Yorgos Lillikas komiteye, İsrail ile yapılan anlaşmanın bir benzerinin Mısır ile de yapılmaya hazırlanıldığı yönünde bilgilendirme yapıldığını açıkladı.
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