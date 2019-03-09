Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Turizm Bakanları görüştü

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’ın turizm bakanlarının önceki gün, Berlin’deki Mısır Büyükelçiliği’nde bir araya geldikleri bildirildi.

Haravgi gazetesi, Mısır Turizm Bakanı Rania Al-Mashat, Yunanistan Turizm Bakanı Elena Kondura ve Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios’un, Berlin’deki ITB Fuarı çerçevesinde görüşerek, üç ülkenin ortak ilgi alanındaki konular ve turizmdeki işbirliğinin geliştirilmesini ele aldıklarını yazdı.

Haberde, Perdios’un ITB Fuarı’ndaki temaslarını tamamladığı kaydedildi.

MECLİS BAŞKANLARI DÜZEYİNDEKİ ÜÇLÜ GÖRÜLME ÜRDÜN’DE YAPILACAK

Gazete, bir diğer haberinde de, meclis başkanları düzeyindeki Ürdün-Güney Kıbrıs-Yunanistan üçlü görüşmesinin, gelen ay Ürdün’de gerçekleşeceğini yazdı.



