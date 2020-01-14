Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında diaspora toplantısı

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında, yurt dışında yaşayan Rum, Yunan ve İsrail vatandaşlarına yönelik politikaların ele alındığı diaspora toplantısının altıncısının Pazartesi günü Atina’da gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete, Rum Başkanlık Dış Rumlar Komiseri Fotis Foitu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Diaspora Müsteşarı Kostas Vlasis ve “Jewish Agency for Israel” örgütü başkanı İsaak Herzog’un dün Atina’da gerçekleştirilen toplantıda, yurt dışında yaşayan Rum, Yunan ve Yahudi halk ve örgütleri arasında işbirliğinin arttırılması konularını ele aldıklarını yazdı.

Toplantı sonrasında bir açıklamada bulunan Fotiu, üç ülkenin diaspora konusunda yaptıkları işbirliğinin, hali hazırda mükemmel düzeyde olan ilişkileri daha da güçlendirmekte olduğunu belirterek, diaspora gençleri arasındaki ilişkileri arttırmak amacıyla 2021 yılında bir dizi etkinlik yapılmasının planlandığını vurguladı.

Yunan Müsteşar Vlasis ve İsrailli örgütün başkanı Herzog da yaptıkları açıklamalarda, üç ülkenin diaspora konusundaki işbirliğinin artırılması yönünde yapılması gereken bir dizi girişimden bahsettiler.

Gazete, diaspora konusundaki bir sonraki toplantının Güney Lefkoşa’da, daha sonra açıklanacak bir tarihte gerçekleştirileceğinin de altını çizdi.