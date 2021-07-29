Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün: Tek taraflı eylemlerin durdurulması gerek

Alithia gazetesi “Tek Taraflı Türk Eylemlerine Çarpıcı ‘Hayır’ – Üçlü İşbirliği Güçlendiriliyor” başlığıyla aktardığı haberinde, üçlü zirvenin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Ürdün Kralı II. Abdullah’ın katılımıyla gerçekleştiğini ve zirvede, Maraş’taki son gelişmeler de dahil Kıbrıs sorununun ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamanın ele alındığını yazdı.

Gazete, üç liderin yaptığı ortak açıklamada, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka uygun, adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasına destek verildiğinin kaydedildiğini belirtti.

Açıklamada, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP), adadaki barış ve istikrarın BM’nin hedefleri ve ilkelerine uygun şekilde korunması açısından oynadığı rolün önemine de vurgu yapılarak, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunmasından yalnızca Kıbrıs halkının faydalanmayacağı; aynı zamanda bölgedeki barış ve istikrara da önemli katkı yapacağı kaydedildi.

Gazete, toplantıda üç ülke arasındaki işbirliğinin siyasi-ekonomik açıdan ve güvenlikle ilgili konular alanında daha da güçlendirilmesinin tartışıldığını yazdı.

Habere göre ortak açıklamada, Lefkoşa Rum Kesimi’nde oluşturulan daimi sekreterliğin öneminden ve üç ülke arasındaki işbirliğinin kolaylaştırılmasındaki kilit rolünden de bahsedildi.

Üç liderin, Covid-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğrayan sektörel toplantılarına yeniden başlama kararı aldığını kaydeden gazete, üç ülke arasındaki stratejik ticari ilişkiler çerçevesinde fırsatlar sunacak bazı planlar hazırlanması konusunda anlaştıklarını yazdı.

Gazete, açıklamada tüm bölge ülkelerine egemenliğe, egemenlik haklarına ve deniz bölgelerindeki haklarına saygı göstermesi çağrısı yapıldığını belirtirken, AB-Ürdün ilişkileriyle ilgili olarak da Barselona süreci çerçevesindeki Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’nın önemine işaret ettiklerini kaydetti.

ANASTASİADİS: “ULUSLARARASI TOPLUMDAN TÜRKİYE KARŞISINDA DAHA KARARLI BİR TUTUM BEKLİYORUZ”

Gazete, bir diğer haberinde ise Anastasiadis’in, Atina’da düzenlenen 13’üncü Tüm Dünya Parlamentolar Arası Helenizm Birliği Genel Kurul Toplantısı’nda konuşma yaparak, uluslararası toplumdan Türkiye karşısında daha kararlı bir tutum sergilemesini beklediğini söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Maraş’taki eylemlerinin, bir kez daha Türkiye’nin, iki devletli çözüm veya konfederal model aracılığıyla Kıbrıs üzerinde tam egemenlik kurmaktan başka bir şey olmayan gerçek ve ezeli hedeflerini ispatladığını iddia etti.



Anastasiadis ayrıca, Tüm Dünya Parlamentolar Arası Helenizm Birliği toplantısında bulunmasının, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ı bağlayan kardeş ilişkileri teyit ettiğini söyledi.

Milli tezlerinin, hiçbir üçüncü ülke için tehdit oluşturmadığını ve Uluslararası Hukuk, insan hakları ve iyi komşuluk ilişkilerine dayandığını belirten Anastasiadis, amaçlarının tüm bölge ülkeleri için barış, güvenlik, istikrar ve refah olduğunu vurguladı.

ANASTASİADİS ÜRDÜN KRALIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Bu arada Fileleftheros gazetesi de, Anastasiadis’in üçlü zirve çerçevesinde Ürdün Kralı II. Abdullah ile ayrı bir görüşme yaptığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis ile II. Abdullah, Güney Kıbrıs ile Ürdün arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin nasıl daha da geliştirilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Gazete, iki liderin ülkelerindeki epidemiyolojik durumla ilgili değerlendirme de yaptıklarını ve Ürdün-AB ilişkilerini ele aldıklarını kaydetti.

Habere göre Anastasiadis, II. Abdullah’a Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ilgili bilgilendirme de yaparken, Ürdün’ün Kıbrıs sorunundaki Rum tezlerine verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sundu.

Haberde, görüşmeye Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Enerji Bakanı Natasa Pilidu, Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos ve Güney Kıbrıs’ın Atina’daki Büyükelçisi Kiriakos Kenevezos’un da katıldığı belirtildi.



